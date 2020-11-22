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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч ЦСКА в гандбольной Лиге чемпионов отменен из-за COVID-19 у соперника

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч гандболисток ЦСКА в Лиге чемпионов с «Подравкой» отменен из-за коронавируса у хорватской команды, сообщает пресс-служба московского клуба.

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Матч группового этапа Лиги чемпионов в Копривнице должен был состояться в воскресенье.

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Во время предматчевого технического совещания хорватский клуб уведомил ЦСКА о том, что накануне вечером у одной из гандболисток «Подравки» была диагностирована повышенная температура и явные симптомы заболевания. После прохождения утреннего экспресс-теста коронавирус у игрока «Подравки» подтвердился, и игра была отменена. Члены хорватской команды отправляются на двухнедельный карантин.

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В воскресенье вечером игроки и персонал ЦСКА вылетят обратно в Москву.

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