Матч ЦСКА в гандбольной Лиге чемпионов отменен из-за COVID-19 у соперника
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч гандболисток ЦСКА в Лиге чемпионов с «Подравкой» отменен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч гандболисток ЦСКА в Лиге чемпионов с «Подравкой» отменен
Матч группового этапа Лиги чемпионов в Копривнице должен был состояться в воскресенье.
Во время предматчевого технического совещания хорватский клуб уведомил ЦСКА о том, что накануне вечером у одной из гандболисток «Подравки» была диагностирована повышенная температура и явные симптомы заболевания. После прохождения утреннего
В воскресенье вечером игроки и персонал ЦСКА вылетят обратно в Москву.