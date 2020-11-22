Матч ЦСКА в гандбольной Лиге чемпионов отменен из-за COVID-19 у соперника

Во время предматчевого технического совещания хорватский клуб уведомил ЦСКА о том, что накануне вечером у одной из гандболисток «Подравки» была диагностирована повышенная температура и явные симптомы заболевания. После прохождения утреннего экспресс-теста коронавирус у игрока «Подравки» подтвердился, и игра была отменена. Члены хорватской команды отправляются на двухнедельный карантин.