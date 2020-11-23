Гандболистки «Берестья» вышли в 1/8 финала Кубка ЕГФ

Во втором выездном поединке 1/16 финала брестчанки победили косовский клуб «Истогу» с перевесом в четыре мяча — 32:28. В первом матче третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара проиграли с разницей в три гола — 30:33 — и по сумме двух встреч вышли в следующий этап.