Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.
Турнир состоится
На предварительном этапе матчи групп А (Франция, Дания, Черногория, Словения) и B (Россия, Швеция, Испания, Чехия) будут сыграны в Хернинге, а команды групп C (Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия) и D (Румыния, Норвегия, Германия, Польша) сыграют в Кольдинге.