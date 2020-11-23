Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу

Турнир состоится 3—20 декабря . Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии. На прошлой неделе Норвежская федерация гандбола объявила, что в текущей эпидемиологической ситуации в стране невозможно провести турнир.

На предварительном этапе матчи групп А (Франция, Дания, Черногория, Словения) и B (Россия, Швеция, Испания, Чехия) будут сыграны в Хернинге, а команды групп C (Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия) и D (Румыния, Норвегия, Германия, Польша) сыграют в Кольдинге.