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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дания примет все матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.

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Турнир состоится 3—20 декабря. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии. На прошлой неделе Норвежская федерация гандбола объявила, что в текущей эпидемиологической ситуации в стране невозможно провести турнир.

На предварительном этапе матчи групп А (Франция, Дания, Черногория, Словения) и B (Россия, Швеция, Испания, Чехия) будут сыграны в Хернинге, а команды групп C (Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия) и D (Румыния, Норвегия, Германия, Польша) сыграют в Кольдинге.

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