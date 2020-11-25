Гандболистки «Берестья» сыграют с «Галычанкой» в 1/8 финала Кубка ЕГФ
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали соперников в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали соперников в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/8 финала женского турнира брестский клуб «Берестье» дважды встретится с украинской «Галычанкой» из Львова. Первый матч за выход в четвертьфинал должен состояться в Бресте 9 или 10 января, ответный — 16 или 17 января во Львове. В 1/16 финала «Берестье» одолел по сумме двух встреч косовский «Истогу» (30:33 и 32:28), а «Галычанка» дважды обыграла северомакедонскую команду «Куманово» (33:17 и 31:26).
В 1/16 финала мужских состязаний гандболисты могилевского клуба «Машека» также в начале января 2021 года встретятся с российским «Саратовом».