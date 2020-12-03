«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов

Встреча на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» проходила в равной борьбе, соперники попеременно выходили вперед, но в концовке хозяева оказались сильнее. Самым результативным в составе мешковцев стал Вячеслав Шумак, забросивший 6 мячей. Отлично сыграл голкипер брестчан Иван Пешич, отразивший 13 бпосков соперников. До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский «Вардар» (24:22), французский «Пари Сен-Жермен» (32:31) и венгерский «Пик» (26:24), разошлись миром в гостях с немецким «Фленсбургом» (29:29), а также уступили на выезде португальскому «Порту» (25:27) и польскому «Кельце» (27:34). Свой следующий матч «Мешков Брест» проведет 9 декабря в Сегеде против «Пика», который уступил в гостях «Фленсбургу» со счетом 24:26. Встречи «Пари Сен-Жермен» — «Кельце» и «Порту» — «Вардар» перенесены.