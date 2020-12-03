«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал победу над норвежским «Эльверумом» со счетом 29:27 в групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал победу над норвежским «Эльверумом» со счетом 29:27 в групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» проходила в равной борьбе, соперники попеременно выходили вперед, но в концовке хозяева оказались сильнее. Самым результативным в составе мешковцев стал Вячеслав Шумак, забросивший 6 мячей. Отлично сыграл голкипер брестчан Иван Пешич, отразивший 13 бпосков соперников. До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский «Вардар» (24:22), французский «Пари Сен-Жермен» (32:31) и венгерский «Пик» (26:24), разошлись миром в гостях с немецким «Фленсбургом» (29:29), а также уступили на выезде португальскому «Порту» (25:27) и польскому «Кельце» (27:34). Свой следующий матч «Мешков Брест» проведет 9 декабря в Сегеде против «Пика», который уступил в гостях «Фленсбургу» со счетом 24:26. Встречи «Пари Сен-Жермен» — «Кельце» и «Порту» — «Вардар» перенесены.
Турнирное положение: «Кельце» — 13 очков (8 матчей), «Фленсбург» — 11 (7), «Мешков Брест» — 9 (7), «Пари Сен-Жермен» — 6 (6), «Порту» — 6 (8), «Вардар» — 3 (5), «Пик» — 2 (5), «Эльверум» — 2 (6).
Лидеры предварительной группы В гандболисты испанской «Барселоны» одержали свою восьмую викторию подряд, обыграв в гостях датский «Ольборг» с результатом 35:32. Венгерский «Веспрем» уверенно переиграл на своей площадке немецкий «Киль» — 41:33. Чемпион Украины запорожский «Мотор» одолел на своей площадке словенский «Целе» со счетом 31:29. Белорусский легионер запорожцев Вячеслав Бохан забросил 6 мячей, в активе Бориса Пуховского 4 гола, трижды отличился Максим Бабичев.
Матч «Загреб» (Хорватия) — «Нант» (Франция) перенесен.
Турнирное положение в группе В: «Барселона» — 16 очков (8 матчей), «Веспрем» — 13 (8), «Ольборг» — 10 (9), «Киль» — 7 (8), «Мотор» — 6 (6), «Нант» — 4 (5), «Целе» — 2 (8), «Загреб» — 0 (6).
Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3−6-е места, сыграют в 1/8 финала.