«Мешков Брест» разгромил гандболистов БГУФК-СКА в матче чемпионата Беларуси

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства «Мешков Брест» разгромил на выезде столичный БГУФК-СКА со счетом 40:23. Это девятая подряд виктория брестчан в этом чемпионате страны. Для брестских гандболистов сегодняшний поединок стал последней проверкой сил перед очередным матчем группового этапа Лиги чемпионов, 9 декабря они сыграют в Сегеде с венгерским «Пиком».