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5 декабря, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» разгромил гандболистов БГУФК-СКА в матче чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на гандбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства «Мешков Брест» разгромил на выезде столичный БГУФК-СКА со счетом 40:23. Это девятая подряд виктория брестчан в этом чемпионате страны. Для брестских гандболистов сегодняшний поединок стал последней проверкой сил перед очередным матчем группового этапа Лиги чемпионов, 9 декабря они сыграют в Сегеде с венгерским «Пиком».

Обладатели серебряных медалей прошлого первенства гандболисты минского СКА сегодня победили в Могилеве «Машеку» с результатом 34:26.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), «Гомель» — 16 (9), СКА — 14 (10), «Машека» — 10 (10).

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