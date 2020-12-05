«Мешков Брест» разгромил гандболистов БГУФК-СКА в матче чемпионата Беларуси
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на гандбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на гандбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства «Мешков Брест» разгромил на выезде столичный
Обладатели серебряных медалей прошлого первенства гандболисты минского СКА сегодня победили в Могилеве «Машеку» с результатом 34:26.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), «Гомель» — 16 (9), СКА — 14 (10), «Машека» — 10 (10).