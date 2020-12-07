Гандболистки Франции разгромили словенок на чемпионате Европы в Дании

В матче второго тура предварительной группы А действующие чемпионки континента разгромили словенок со счетом 27:17. На старте турнира француженки с трудом одолели команду Черногории с минимальным перевесом — 24:23. Также вторую викторию записали в свой актив хозяйки турнира гандболистки Дании, которые взяли верх над черногорской дружиной — 28:19. Положение команд после двух игровых дней: Франция — 4 очка, Дания — 4, Черногория — 0, Словения — 0.

В квартете В лидирует сборная России, обыгравшая команды Испании (31:22) и Чехии (24:22). Сегодня россиянки встретятся со шведками, а испанки будут соперничать с чешками. Положение команд: Россия — 4, Швеция — 3, Испания — 1, Чехия — 0.

В группе С бронзовый призер прошлого континентального первенства команда Нидерландов после поражения от Сербии (25:29) проиграла и команде Хорватии — 25:27. Сербки во второй игровой день уступили Венгрии — 26:38. Положение команд: Хорватия — 4, Венгрия — 2, Сербия — 2, Нидерланды — 0.

Во втором туре состязаний в группе D румынские спортсменки взяли верх над командой Польши — 28:24. Сборная Норвегии разгромила немок — 42:23. В этой игре у норвежек отличилась Нора Морк, забросившая 12 мячей, она возглавила бомбардирскую гонку турнира, имея на своем счету 18 точных бросков. Сегодня здесь состоятся два поединка: Германия — Польша, Норвегия — Румыния. Положение команд: Норвегия — 4, Германия — 2, Румыния — 2, Польша — 0.

Первый этап завершится 8 декабря, после чего по три лучшие дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по 6 команд. После второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.