EHF вынесла предупреждение женской сборной России за нарушение протокола безопасности

Ранее датский канал TV2 сообщал, что главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России Денисом Богомоловым, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. Разговор между Мартином и Богомоловым завершился рукопожатием.

В пресс-службе ФГР телеканалу TV2 сообщили, что незадолго до разговора Богомолов сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, а сборная России отменила тренировку до результатов тестирования.

Помимо сборной России, EHF вынесла предупреждение за несоблюдение протокола безопасности командам Испании, Сербии, Хорватии и Чехии. Повторные нарушения правил будут наказаны снятием с турнира.