Российские гандболистки обыграли шведок в заключительном матче предварительного раунда ЧЕ

Сборная России заняла первое место в группе B, одержав три победы в трех матчах и набрав 6 очков. Далее финишировали сборные Швеции, Испании (по 3 очка) и Чехии (0).

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В основной раунд выходят по три сильнейшие команды из четырех групп. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них.

Россиянки обеспечили себе участие в основном раунде по итогам прошлого матча.

Сборная России в основном раунде будет играть в группе I вместе с тремя лучшими командами группы A предварительного раунда. Из группы A в основном раунде сыграют датчанки и француженки, последнюю путевку разыграют команды Черногории и Словении, которые проведут очный матч 8 декабря.