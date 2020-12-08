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00:17 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки обыграли шведок в заключительном матче предварительного раунда ЧЕ

ТАСС, 7 декабря. Женская сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 30:26 в третьем матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу. Турнир проходит в Дании.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России заняла первое место в группе B, одержав три победы в трех матчах и набрав 6 очков. Далее финишировали сборные Швеции, Испании (по 3 очка) и Чехии (0).

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В основной раунд выходят по три сильнейшие команды из четырех групп. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них.

Россиянки обеспечили себе участие в основном раунде по итогам прошлого матча.

Сборная России в основном раунде будет играть в группе I вместе с тремя лучшими командами группы A предварительного раунда. Из группы A в основном раунде сыграют датчанки и француженки, последнюю путевку разыграют команды Черногории и Словении, которые проведут очный матч 8 декабря.

Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.

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