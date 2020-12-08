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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежский эксперт призвал выгнать сборную России с чемпионата Европы

Норвежский гандбольный эксперт Уле Еревик, работающий на телеканале TV3, выступил с резкой критикой женской сборной России. Его возмутили кадры из раздевалки, как россиянки играют в контактные игры, в том числе передают ложки изо рта в рот.

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Источник: РИА "Новости"

«Просто нет слов. Шокирующее поведение. Вчера сказал журналистам, что против идиотов и глупости сами боги бороться бессильны. Может, это и жёсткие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попали россиянки. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом», — приводит слова Еревика VG.

Сообщалось, что главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. После этого Европейская федерация гандбола (ЕГФ) вынесла сборной предупреждение.

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