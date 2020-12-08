Норвежский эксперт призвал выгнать сборную России с чемпионата Европы

«Просто нет слов. Шокирующее поведение. Вчера сказал журналистам, что против идиотов и глупости сами боги бороться бессильны. Может, это и жёсткие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попали россиянки. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом», — приводит слова Еревика VG.