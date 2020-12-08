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8 декабря, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в чемпионате Беларуси

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ska-minsk.by

Сегодня вице-чемпионы страны разгромили на своей площадке бронзовых призеров гандболистов «Гомеля» со счетом 40:28 (20:11).

Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион «Мешков Брест», который 9 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Сегеде с венгерским клубом «Пик».

Положение в лидирующей группе белорусского первенства сейчас таково: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), СКА — 16 (11), «Гомель» — 16 (10), «Машека» (Могилев) — 10 (10).

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