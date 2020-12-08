Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в чемпионате Беларуси
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион «Мешков Брест», который 9 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Сегеде с венгерским клубом «Пик».
Положение в лидирующей группе белорусского первенства сейчас таково: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), СКА — 16 (11), «Гомель» — 16 (10), «Машека» (Могилев) — 10 (10).