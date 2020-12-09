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9 декабря, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» проиграл «Пику» в гандбольной Лиге чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» потерпел третье поражение на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем восьмом поединке в предварительной группы А чемпионы Беларуси уступили в венгерском Сегеде местному клубу «Пик» с разницей в три гола — 27:30. После первой половины игры брестчане проигрывали пять мячей — 13:18, а во втором тайме сумели лишь сократить разрыв до трех мячей. Самым результативным в составе гостей стал Марко Панич, который семь раз поразил ворота «Пика».

До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский «Вардар» (24:22), французский «Пари Сен-Жермен» (32:31), «Пик» (26:24) и норвежский «Эльверум» (29:27), разошлись миром в гостях с немецким «Фленсбургом» (29:29), а также уступили на выезде португальскому «Порту» (25:27) и польскому «Кельце» (27:34).

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Следующий матч чемпионской лиги мешковцы должны провести 17 декабря в гостях у «Эльверума», который завтра примет на своей площадке гандболистов «Фленсбурга». Встречи «Вардар» — «Пари Сен-Жермен» и «Кельце» — «Порту» перенесены. Турнирное положение: «Кельце» — 13 очков (8 матчей), «Фленсбург» — 11 (7), «Мешков Брест» — 9 (8), «Пари Сен-Жермен» — 6 (6), «Порту» — 6 (8), «Пик» — 4 (5), «Вардар» — 3 (5), «Эльверум» — 2 (6).

Сегодня в предварительной группе В сегодня чемпион Украины запорожский «Мотор», в составе которого играют белорусские гандболисты Иван Мороз, Вячеслав Бохан, Борис Пуховский и Максим Бабичев, сыграет на выезде с французским «Нантом». Матчи «Целе» (Словения) — «Загреб» (Хорватия), «Барселона» (Испания) — «Веспрем» (Венгрия) и «Киль» (Германия) — «Ольборг» (Дания) перенесены. Турнирное положение в этой группе сейчас таково: «Барселона» — 16 очков (8 матчей), «Веспрем» — 13 (8), «Ольборг» — 10 (9), «Киль» — 7 (8), «Мотор» — 6 (6), «Нант» — 4 (5), «Целе» — 2 (8), «Загреб» — 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3−6-е места, сыграют в 1/8 финала.

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