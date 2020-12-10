Российские гандболистки обыграли сборную Черногории в первом матче основного раунда ЧЕ

Первые два матча со своими соперниками по основному раунду россиянки провели на предварительном раунде, одержав победы над сборными Испании (31:22) и Швеции (30:26).

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По итогам трех матчей сборная России занимает в таблице группы 1 основного раунда первое место, набрав шесть очков в трех встречах. Следом идут команды Франции (4 очка, 2 матча), Дании (2 очка, 2 матча), Швеции (1 очко, 2 матча), Испании (1 очко, 2 матча) и Черногории (0 очков, 3 матча).

В следующем матче основного раунда россиянки 11 декабря сыграют с командой Франции, 15 декабря они встретятся со сборной Дании.