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11 декабря, источник: Sport24

Россиянки спасли игру с Францией за 10 секунд до конца. Был шанс вырвать победу — не успели добежать до чужих ворот

У наших гандболисток забивал даже вратарь.

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Источник: vk.com/rh

Пессимистичный прогноз организаторов, проблемы с составом, обвинения иностранцев в нарушении мер безопасности, ужасный календарь — на этом чемпионате Европы против наших гандболисток было практически все.

Счастливый билет
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Но сборная России все равно побеждала во всех матчах. Нам уступали Испания, Швеция и Черногория. Причем, чем сильнее был соперник, тем легче россиянкам давалась победа. 11 декабря Россия играла против Франции — действующих чемпионок Европы, которые два года назад обыграли в финале нашу команду. Француженки на этом турнире до матча с россиянками тоже никому не проигрывали.

Игра имела принципиальнейшее значение — победа практически выводила нас в полуфинал, а поражение переносило всю интригу на последний матч группового этапа с датчанками.

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В первом тайме россиянки ни разу не уступали в счете. Помогали соперницы, которые много фолили и раз за разом получали двухминутные баны от португальских судей-близняшек Марты и Вании Са.

У россиянок в атаке проходили шикарные передачи. Благодаря тонкому пасу Влады Бобровниковой и ловкому развороту Ксении Макеевой мы повели в три мяча.

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А этот бросок стоя практически спиной к воротам в исполнении Макеевой довел наше преимущество до пяти очков.

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Гол вратаря Виктории Калининой почти через все поле в пустые французские ворота (соперник снял голкипера из-за удаления) поставил точку в первом тайме. 19:16 — преимущество россиянок.

В самом начале второго тайма мы вновь могли забить в пустые ворота, но вратарь француженок каким-то космическим образом успела достать мяч.

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После перерыва все изменилось. Наших удаляли, а соперник отыгрывался. На 44-й минуте Франция сравняла счет. А на 47-й — впервые вышла вперед. Наши не могли забить 7 минут и 34 секунды и упустили преимущество в пять мячей.

Дарья Самохина и Дарья Дмитриева сумели вернуть нам лидерство, но француженки вцепились в нас, превратив концовку в драматическое шоу.

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Концовка вышла в лучших традициях боевиков.

  • 112 секунд до конца. Франция выходит вперед благодаря голу Орлан Канор. 27:26.
  • 88 секунд до конца. Бобровникова сравнивает счет. Это наш первый гол за пять минут. 27:27.
  • 41 секунда до конца. Франция снова захватывает лидерство. Осеан Серсьен-Юголен поразила наши ворота, обманув защиту резким разворотом — 28:27.
  • 10 секунд до конца. После долгой и нервной атаки Ольга Фомина открывается на фланге и засовывает мяч в ворота. Снова ничья! 28:28.
  • Последние 10 секунд матча. Франция бежит за победой, но теряет мяч. Россиянки летят в ответную атаку, но не успевают добежать до ворот — Макееву останавливает сирена.
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В контексте всего матча ничья — это неудача. В контексте последних минут — чудесное спасение. В контексте всего турнира — хороший, рабочий результат.

У сборной России остался один матч на групповом этапе чемпионата Европы. 14 декабря наша команда сыграет против датчанок. Для выхода в полуфинал нам достаточно не проиграть. Но все может случиться и раньше, если хозяйки турнира не наберут три очка (победа + ничья) в матчах со шведками и испанками.

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