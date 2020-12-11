Россиянки спасли игру с Францией за 10 секунд до конца. Был шанс вырвать победу — не успели добежать до чужих ворот
У наших гандболисток забивал даже вратарь.
У наших гандболисток забивал даже вратарь.
Пессимистичный прогноз организаторов, проблемы с составом, обвинения иностранцев в нарушении мер безопасности, ужасный календарь — на этом чемпионате Европы против наших гандболисток было практически все.
Но сборная России все равно побеждала во всех матчах. Нам уступали Испания, Швеция и Черногория. Причем, чем сильнее был соперник, тем легче россиянкам давалась победа. 11 декабря Россия играла против Франции — действующих чемпионок Европы, которые два года назад обыграли в финале нашу команду. Француженки на этом турнире до матча с россиянками тоже никому не проигрывали.
Игра имела принципиальнейшее значение — победа практически выводила нас в полуфинал, а поражение переносило всю интригу на последний матч группового этапа с датчанками.
В первом тайме россиянки ни разу не уступали в счете. Помогали соперницы, которые много фолили и раз за разом получали двухминутные баны от португальских
У россиянок в атаке проходили шикарные передачи. Благодаря тонкому пасу Влады Бобровниковой и ловкому развороту Ксении Макеевой мы повели в три мяча.
А этот бросок стоя практически спиной к воротам в исполнении Макеевой довел наше преимущество до пяти очков.
Гол вратаря Виктории Калининой почти через все поле в пустые французские ворота (соперник снял голкипера
В самом начале второго тайма мы вновь могли забить в пустые ворота, но вратарь француженок
После перерыва все изменилось. Наших удаляли, а соперник отыгрывался. На 44-й минуте Франция сравняла счет. А на 47-й — впервые вышла вперед. Наши не могли забить 7 минут и 34 секунды и упустили преимущество в пять мячей.
Дарья Самохина и Дарья Дмитриева сумели вернуть нам лидерство, но француженки вцепились в нас, превратив концовку в драматическое шоу.
Концовка вышла в лучших традициях боевиков.
В контексте всего матча ничья — это неудача. В контексте последних минут — чудесное спасение. В контексте всего турнира — хороший, рабочий результат.
У сборной России остался один матч на групповом этапе чемпионата Европы. 14 декабря наша команда сыграет против датчанок. Для выхода в полуфинал нам достаточно не проиграть. Но все может случиться и раньше, если хозяйки турнира не наберут три очка (победа + ничья) в матчах со шведками и испанками.