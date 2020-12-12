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12 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусский голкипер Иван Мороз признан лучшим игроком тура гандбольной ЛЧ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер запорожского «Мотора» Иван Мороз признан лучшим игроком очередного тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном гостевом поединке десятого тура предварительной группы В с французским «Нантом» 28-летний белорусский вратарь отразил 13 бросков и помог чемпионам Украины выиграть с результатом 32:31. В этой встрече лучшим снайпером в составе «Мотора» стал белорус Вячеслав Бохан, забросивший семь мячей. Борис Пуховский трижды поразил ворота «Нанта».

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После этого успеха запорожская команда поднялась на 4-е место. Положение команд в группе В: «Барселона» (Испания) — 16 очков (8 матчей), «Веспрем» (Венгрия) — 13 (8), «Ольборг» (Дания) — 10 (9), «Мотор» — 8 (7), «Киль» (Германия) — 7 (8), «Нант» — 4 (6), «Целе» (Словения) — 2 (8), «Загреб» (Хорватия) — 0 (6).

В предварительной группе А положение таково: «Фленсбург» (Гермаения) — 13 (8), «Кельце» (Польша) — 13 (8), «Мешков Брест» (Беларусь) — 9 (8), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 6 (6), «Порту» — 6 (8), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 4 (6), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (5), «Эльверум» (Норвегия) — 2 (7).

Свой следующий поединок гандболисты «Мешков Брест» проведут 17 декабря в гостях у «Эльверума». 13 декабря в центральном матче белорусского первенства брестчане примут на своей площадке вице-чемпионов страны гандболистов минского СКА. В единственном сегодняшнем матче спортсмены «Гомеля» переиграли в Гродно местный «Кронон» — 31:26. Положение в группе лидеров: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), «Гомель» — 18 (11), СКА — 16 (11).

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