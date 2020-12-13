«Мешков Брест» разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили на своей площадке серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 34:27. Мешковцы возглавляют турнирную таблицу национального первенства, набрав 20 очков из 20 возможных. На два балла отстает «Гомель», у минских армейцев 16 очков.