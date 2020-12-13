«Мешков Брест» разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал десятую викторию подряд в матчах белорусского гандбольного первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал десятую викторию подряд в матчах белорусского гандбольного первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионы страны разгромили на своей площадке серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 34:27. Мешковцы возглавляют турнирную таблицу национального первенства, набрав 20 очков из 20 возможных. На два балла отстает «Гомель», у минских армейцев 16 очков.
Для брестчан сегодняшняя встреча стала последней проверкой сил перед очередным поединком группового этапа Лиги чемпионов. В четверг, 17 декабря, «Мешков Брест» сыграет в гостях у норвежского «Эльверума».
Сейчас положение в предварительной группе А чемпионской Лиги таково: «Фленсбург» (Германия) — 13 очков (8 матчей), «Кельце» (Польша) — 13 (8), «Мешков Брест» (Беларусь) — 9 (8), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 6 (6), «Порту» — 6 (8), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 4 (6), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (5), «Эльверум» (Норвегия) — 2 (7).