Гандболистки Дании и Черногории выиграли матчи чемпионата Европы
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аренах Дании продолжаются матчи второго этапа чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аренах Дании продолжаются матчи второго этапа чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе I хозяйки первенства гандболистки сборной Дании разгромили команду Испании с перевесом в десять мячей — 34:24. Спортсменки Черногории оказались сильнее шведской сборной — 31:25. Турнирное положение сейчас таково: Россия — 7 очков (4 матча), Франция — 7 (4), Дания — 6 (4), Черногория — 2 (4), Швеция — 1 (4), Испания — 1 (4),.
Очередные поединки состоятся сегодня во второй группе: Нидерланды — Германия, Венгрия — Румыния. Положение команд здесь таково: Норвегия — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 очков (4), Германия — 4 (3), Нидерланды — 2 (3), Венгрия — 0 (3), Румыния — 0 (3).
После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.
На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.