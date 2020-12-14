Гандболистки Дании и Черногории выиграли матчи чемпионата Европы

В группе I хозяйки первенства гандболистки сборной Дании разгромили команду Испании с перевесом в десять мячей — 34:24. Спортсменки Черногории оказались сильнее шведской сборной — 31:25. Турнирное положение сейчас таково: Россия — 7 очков (4 матча), Франция — 7 (4), Дания — 6 (4), Черногория — 2 (4), Швеция — 1 (4), Испания — 1 (4),.

Очередные поединки состоятся сегодня во второй группе: Нидерланды — Германия, Венгрия — Румыния. Положение команд здесь таково: Норвегия — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 очков (4), Германия — 4 (3), Нидерланды — 2 (3), Венгрия — 0 (3), Румыния — 0 (3).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.