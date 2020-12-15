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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки Нидерландов победили немок на чемпионате Европы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу в Дании сегодня завершится второй групповой этап и определятся четыре команды, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Вчера в Колдинге сборная Нидерландов в упорнейшей игре вырвала победу у немецкой команды с минимальным преимуществом — 25:24. Во втором поединке этой группы венгерки переиграли румынок со счетом 26:24.

Сегодня здесь состоятся три матча: Нидерланды — Румыния, Хорватия — Германия, Венгрия — Норвегия. Положение команд: Норвегия — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 очков (4), Германия — 4 (4), Нидерланды — 4 (4), Венгрия — 2 (4), Румыния — 0 (4). Норвежки уже обеспечили себе выход в полуфинал, на вторую путевку претендуют команды Германии и Хорватии.

Еще три поединка пройдут сегодня в другой группе, которая базируется в Хернинге: Черногория — Испания, Франция — Швеция, Дания — Россия. Положение команд здесь таково: Россия — 7 (4), Франция — 7 (4), Дания — 6 (4), Черногория — 2 (4), Швеция — 1 (4), Испания — 1 (4).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.

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