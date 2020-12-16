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10:36 (мск), источник: Sports.Ru

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброш Мартин покинет свой пост

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброш Мартин досрочно уйдет в отставку. Об этом сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Источник: Sports.Ru

Сборная России уступила Дании в решающей игре группового этапа чемпионата Европы и не вышла в полуфинал.

«У меня претензии только к тренерскому штабу. У нас великолепная команда, но сегодня я в очередной раз видел какой-то сумбур.

Амброш разочаровал полностью: и с точки зрения психологии, и с точки зрения тактики, и с точки мотивации команды, особенно в последнем тайм-ауте. Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством.

Амброш Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них — сборная России, вторая — семья.

Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде — на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья — это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю.

Контракт будет разорван, мы выплатим ему неустойку. Это достаточно большие деньги, которые я лучше бы отправил на развитие детского гандбола, но болею за дело, а не за деньги, поэтому препятствий для разрыва контракта не будет.

Федерация понесет очень большие убытки, но мы готовы выполнить свои контрактные обязательства, выплатить всю неустойку и поблагодарить его за работу, — сказал Шишкарев.

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