Мартин уволен с поста главного тренера женской сборной России прямо по ходу Евро
Амброс Мартин покинул пост главного тренера женской сборной России, сообщает официальный сайт Федерации гандбола страны.
Амброс Мартин покинул пост главного тренера женской сборной России, сообщает официальный сайт Федерации гандбола страны.
Контракт с ним расторгнут после неудачи россиянок на Евро-2020. Команда во втором групповом раунде заняла третье место в группе и не пробилась в полуфинал, при этом потерпев за весь турнир одно поражение — в заключительной игре группы с Данией (23:30).
Амброс Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года, когда эту должность по рекомендации врачей оставил перенесший операцию на сердце Евгений Трефилов. На протяжении года Мартин совмещал работу в национальной команде и в «Ростов-Доне», но в августе 2020-го он покинул клуб, чтобы проводить больше времени с семьей.
На ЧМ-2019 под руководством Мартина россиянки завоевали бронзу.
Сборной России на чемпионате Европы осталось провести один матч — встречу за пятое место против Голландии. Исполняющим обязанности главного тренера в этой игре будет Алексей Алексеев.