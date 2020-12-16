Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Сент-Этьен
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Брест
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Сампдория
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Милан
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Байер
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16.12
Анже
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Дижон
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Монпелье
Метц
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ним
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Реймс
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16.12
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
52
Футбол. Зарубежный
16.12
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Премьер-лига
16.12
Зенит
Спартак
31
Футбол. Премьер-лига
16.12
Сочи
Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
16.12
Ротор
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
16 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Мартин уволен с поста главного тренера женской сборной России прямо по ходу Евро

Амброс Мартин покинул пост главного тренера женской сборной России, сообщает официальный сайт Федерации гандбола страны.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Контракт с ним расторгнут после неудачи россиянок на Евро-2020. Команда во втором групповом раунде заняла третье место в группе и не пробилась в полуфинал, при этом потерпев за весь турнир одно поражение — в заключительной игре группы с Данией (23:30).

Амброс Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года, когда эту должность по рекомендации врачей оставил перенесший операцию на сердце Евгений Трефилов. На протяжении года Мартин совмещал работу в национальной команде и в «Ростов-Доне», но в августе 2020-го он покинул клуб, чтобы проводить больше времени с семьей.

На ЧМ-2019 под руководством Мартина россиянки завоевали бронзу.

Сборной России на чемпионате Европы осталось провести один матч — встречу за пятое место против Голландии. Исполняющим обязанности главного тренера в этой игре будет Алексей Алексеев.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка и победа Питера
«Динамо» проиграло «Сочи», потерпев второе поражение подряд
Назван лучший арбитр в истории футбола
В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
«Ливерпуль» Клоппа играет с «Тоттенхэмом» Моуринью (трансляция)
«Интер» играет с «Наполи» и другие матчи Серии А (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь