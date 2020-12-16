Мартин уволен с поста главного тренера женской сборной России прямо по ходу Евро

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Контракт с ним расторгнут после неудачи россиянок на Евро-2020. Команда во втором групповом раунде заняла третье место в группе и не пробилась в полуфинал, при этом потерпев за весь турнир одно поражение — в заключительной игре группы с Данией (23:30).

Амброс Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года, когда эту должность по рекомендации врачей оставил перенесший операцию на сердце Евгений Трефилов. На протяжении года Мартин совмещал работу в национальной команде и в «Ростов-Доне», но в августе 2020-го он покинул клуб, чтобы проводить больше времени с семьей.

На ЧМ-2019 под руководством Мартина россиянки завоевали бронзу.