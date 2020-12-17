«Мешков Брест» проиграл «Эльверуму» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Играя на выезде, чемпионы Беларуси допустили очень много ошибок как в защите, так и в нападении, и в итоге проиграли со счетом 31:33. Самым результативным в составе гостей стал Владимир Враньеш, забросивший 7 мячей. В матче первого круга эти соперники встречались в Бресте, и тогда хозяева одолели гостей из Норвегии с перевесом в два гола — 29:27.

Свой следующий поединок «Мешков Брест» проведет 10 февраля 2021 года на своей арене против одного из лидеров группы польского «Кельце», в котором играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

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Положение команд в группе А чемпионской Лиги сейчас таково: «Фленсбург» (Германия) — 13 очков (8 матчей), «Кельце» (Польша) — 13 (8), «Мешков Брест» (Беларусь) — 9 (9), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 6 (6), «Порту» (Португалия) — 6 (8), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 4 (6), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (5), «Эльверум» (Норвегия) — 4 (8).

В предварительной группе В чемпионы Украины гандболисты запорожского «Мотора» победили на своей площадке аутсайдера турнира хорватский «Загреб» со счетом 29:25. В составе запорожского клуба 7 мячей забросил белорусский гандболист Вячеслав Бохан, Борис Пуховский дважды поразил ворота соперников, Максим Бабичев отличился один раз.

Положение команд: «Барселона» (Испания) — 16 очков (8 матчей), «Веспрем» (Венгрия) — 13 (8), «Ольборг» (Дания) — 10 (9), «Мотор» — 10 (8), «Киль» (Германия) — 7 (8), «Нант» — (Франция) — 4 (6), «Целе» (Словения) — 2 (8), «Загреб» — 0 (7).