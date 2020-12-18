IHF разрабатывает особые условия допуска на ЧМ-2021 для сборной России

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.
Чемпионат мира-2021 пройдет в Египте с 13 по 31 января и станет первым международным турниром после решения CAS. Как сообщили в IHF, российская сборная может принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но на данный момент для россиян разрабатываются «особые условия допуска».
Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.