IHF разрабатывает особые условия допуска на ЧМ-2021 для сборной России

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.

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Чемпионат мира-2021 пройдет в Египте с 13 по 31 января и станет первым международным турниром после решения CAS. Как сообщили в IHF, российская сборная может принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но на данный момент для россиян разрабатываются «особые условия допуска».