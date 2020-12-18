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19:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла пятое место на женском чемпионате Европы по гандболу

ТАСС, 18 декабря. Российские гандболистки обыграли команду Нидерландов со счетом 33:27 в матче за пятое место чемпионата Европы. Соревнования проходят в Дании.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сборная России набрала 7 очков в основном раунде турнира и заняла третье место в своей группе, что не позволило команде пробиться в полуфинал. В решающем матче россиянки проиграли хозяйкам турнира со счетом 23:30. По итогам матча пост главного тренера покинул испанец Амброс Мартин, в матче с нидерландками исполняющим обязанности наставника команды был тренер Алексей Алексеев.

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Всего российские гандболистки по два раза завоевывали серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали европейского первенства. Также на счету женской сборной золотые (2016) и серебряные (2008) награды Олимпийских игр, четыре победы на чемпионате мира (2001, 2005, 2007, 2009) и бронза первенства 2019 года.

Позднее в пятницу пройдут полуфинальные встречи. В первом полуфинале встретятся сборные Франции и Хорватии, во втором — команды Норвегии и Дании. Все полуфиналисты гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года, россиянкам для квалификации на турнир будет необходимо попасть в десятку лучших сборных по итогам европейского отбора, который пройдет в марте.

Чемпионат Европы завершится 20 декабря.

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