Гандболистки «Гомеля» победили «БНТУ-БелАЗ» в чемпионате Беларуси

Центральный поединок очередного тура в Гомеле прошел при ощутимом преимуществе хозяек площадки. Подопечные Томажа Чатера уже к перерыву оторвались от соперниц на семь мячей, а во втором тайме уверенно контролировали ход игры и в итоге выиграли с результатом 29:22.

Еще один фаворит нынешнего первенства брестский клуб «Берестье» одолел в Гродно местную «Городничанку» с минимальным перевесом в счете — 27:26.

Результаты остальных встреч: «Березина» (Бобруйск) — «Витебчанка» — 21:18, «Звезда» (Минск) — РГУОР-2004 — 42:27.

Положение в лидирующей группе женского чемпионата сейчас таково: «БНТУ-БелАЗ» — 22 очка (13 матчей), «Берестье» — 20 (12), «Гомель» — 18 (10).