Гандболистки «Гомеля» победили «БНТУ-БелАЗ» в чемпионате Беларуси
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» уверено обыграли обладательниц серебра «БНТУ-БелАЗ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» уверено обыграли обладательниц серебра «БНТУ-БелАЗ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Центральный поединок очередного тура в Гомеле прошел при ощутимом преимуществе хозяек площадки. Подопечные Томажа Чатера уже к перерыву оторвались от соперниц на семь мячей, а во втором тайме уверенно контролировали ход игры и в итоге выиграли с результатом 29:22.
Еще один фаворит нынешнего первенства брестский клуб «Берестье» одолел в Гродно местную «Городничанку» с минимальным перевесом в счете — 27:26.
Результаты остальных встреч: «Березина» (Бобруйск) — «Витебчанка» — 21:18, «Звезда» (Минск) — РГУОР-2004 — 42:27.
Положение в лидирующей группе женского чемпионата сейчас таково: «БНТУ-БелАЗ» — 22 очка (13 матчей), «Берестье» — 20 (12), «Гомель» — 18 (10).
В мужском первенстве наступил перерыв, связанный с участием национальной сборной Беларуси в квалификации чемпионата Европы и чемпионате мира. Турнирную таблицу чемпионата страны сейчас возглавляет «Мешков Брест», у которого 20 очков из 20 возможных. На второй позиции гандболисты «Гомеля», набравшие 18 баллов в 11 проведенных играх, третьим идет минский СКА, у которого 16 очков после 12 сыгранных матчей.