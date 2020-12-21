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13:18 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Машеки» проиграли «Саратову» в 1/16 Кубка ЕГФ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба «Машека» неудачно провели матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ с российским клубом «СГАУ-Саратов», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке бронзовые призеры чемпионата Беларуси проиграли российской команде со счетом 28:31, а в повторном уступили с результатом 28:30. Обе встречи прошли в Балаково Саратовской области.

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Кроме саратовской дружины в 1/8 финала третьего по рангу континентального турнира вышел еще один представитель России «Нева» (Санкт-Петербург), а также шведский «Истадс», кипрский «Анортосис» (Фамагуста), чешский «Зубри», австрийские «Вест Виен» и «Ферлах», эстонская «Пыльва», словенский «Горенье» (Веленье), румынские «Бая-Маре» и «Бухарест», украинский «Донбасс» (Мариуполь), словацкая «Поважска-Бистрица», греческий АЕК из Афин, «Баня-Лука» и «Грачаница» из Боснии и Герцеговины. Матчи за выход в четвертьфинал намечено провести 13 и 20 февраля 2021 года.

В 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд гандболистки брестского клуба «Берестье» встретятся с украинской «Галычанкой» из Львова. Первый матч за выход в четвертьфинал должен состояться в Бресте 9 или 10 января, ответный — 16 или 17 января 2021 года во Львове. В 1/16 финала «Берестье» одолел по сумме двух встреч косовский «Истогу» (30:33 и 32:28), а «Галычанка» дважды обыграла северомакедонскую команду «Куманово» (33:17 и 31:26).

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