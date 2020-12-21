Гандболисты «Машеки» проиграли «Саратову» в 1/16 Кубка ЕГФ

В первом поединке бронзовые призеры чемпионата Беларуси проиграли российской команде со счетом 28:31, а в повторном уступили с результатом 28:30. Обе встречи прошли в Балаково Саратовской области.

Кроме саратовской дружины в 1/8 финала третьего по рангу континентального турнира вышел еще один представитель России «Нева» (Санкт-Петербург), а также шведский «Истадс», кипрский «Анортосис» (Фамагуста), чешский «Зубри», австрийские «Вест Виен» и «Ферлах», эстонская «Пыльва», словенский «Горенье» (Веленье), румынские «Бая-Маре» и «Бухарест», украинский «Донбасс» (Мариуполь), словацкая «Поважска-Бистрица», греческий АЕК из Афин, «Баня-Лука» и «Грачаница» из Боснии и Герцеговины. Матчи за выход в четвертьфинал намечено провести 13 и 20 февраля 2021 года.