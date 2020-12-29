Мужская сборная РФ по гандболу проиграла полякам на товарищеском турнире
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Польши в матче товарищеского турнира.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Польши в матче товарищеского турнира.
Встреча, прошедшая в польском
Перед началом чемпионата мира в Египте сборная России примет участие в международном турнире в Москве (
Чемпионат мира пройдет с 13 по 31 января. На предварительном раунде соперниками сборной России станут команды Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Российская команда сыграет на турнире под флагом Федерации гандбола России (ФГР) без надписей.