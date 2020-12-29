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29 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная РФ по гандболу проиграла полякам на товарищеском турнире

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Польши в матче товарищеского турнира.

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Встреча, прошедшая в польском Ястшембе-Здруй, завершилась поражением российской команды со счетом 23:25.

Перед началом чемпионата мира в Египте сборная России примет участие в международном турнире в Москве (6—8 января), где встретится со сборными Аргентины и Испании.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 31 января. На предварительном раунде соперниками сборной России станут команды Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Российская команда сыграет на турнире под флагом Федерации гандбола России (ФГР) без надписей.

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