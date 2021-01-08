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8 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты проиграли норвежцам в квалификации чемпионата Европы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В городе Беккестуа белорусы в игре очередного тура квалификационной группы 6 уступили команде Норвегии с результатом 17:29. Во вторник, 5 января эти соперники встречались с минском дворце спорта «Уручье» и тогда белорусские гандболисты выиграли с результатом 33:25.

До этого норвежская дружина в своем стартовом поединке разгромила в Пескаре команду Италии со счетом 39:24. Итальянцы в своем втором матче обыграли у себя дома сборную Латвии — 28:17.

Турнирное положение: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 2 (2), Италия — 2 (2), Латвия — 0 (1).

Теперь белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января). Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие команды из 8 квартетов.

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