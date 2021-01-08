Белорусские гандболисты проиграли норвежцам в квалификации чемпионата Европы

В городе Беккестуа белорусы в игре очередного тура квалификационной группы 6 уступили команде Норвегии с результатом 17:29. Во вторник, 5 января эти соперники встречались с минском дворце спорта «Уручье» и тогда белорусские гандболисты выиграли с результатом 33:25.

До этого норвежская дружина в своем стартовом поединке разгромила в Пескаре команду Италии со счетом 39:24. Итальянцы в своем втором матче обыграли у себя дома сборную Латвии — 28:17.

Турнирное положение: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 2 (2), Италия — 2 (2), Латвия — 0 (1).