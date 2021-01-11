Шевцов назвал состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира

Белорусская команда сегодня отправится в Египет, а свой первый поединок в предварительной группе Н 14 января против российских гандболистов. Затем белорусы встретятся со сборной Республики Корея (16 января) и Словении (18 января).

Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по 6 команд. Затем по две лучшие выдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января.