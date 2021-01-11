Шевцов назвал состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира

В официальную заявку включены 20 гандболистов:
вратари — Иван Мацкевич («Мешков Брест»), Иван Мороз («Мотор», Запорожье, Украина), Алексей Кишов («Швац», Австрия);.
полевые игроки — Никита Вайлупов, Андрей Юринок, Артем Сельвесюк (все — «Мешков Брест»), Владислав Кривенко, Николай Алехин, Кирилл Самойло, Артур Рудь (все — СКА, Минск), Александр Лукашевич («Кронон», Гродно), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба — «Кельце», Польша), Вячеслав Бохан («Мотор», Запорожье, Украина), Алексей Ушал («Орошхаза», Венгрия), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Павел Дуда («Машека», Могилев), Вадим Гайдученко («Сен-Рафаэль», Франция), Александр Подшивалов («Минден», Германия), Артем Кулак («Чеховские медведи», Чехов, Россия).
Белорусская команда сегодня отправится в Египет, а свой первый поединок в предварительной группе Н 14 января против российских гандболистов. Затем белорусы встретятся со сборной Республики Корея (16 января) и Словении (18 января).
Составы остальных предварительных групп:
А — Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;.
В — Испания, Тунис, Бразилия, Польша;.
С — Хорватия, Катар, Япония, Ангола;.
D — Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;.
Е — Норвегия, Франция, Австрия, США;.
F — Португалия, Алжир, Исландия, Марокко;.
G — Швеция, Чехия, Чили, Египет.
Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по 6 команд. Затем по две лучшие выдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января.