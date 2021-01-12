Гандболист Шкуринский пропустит чемпионат мира в Египте

25-летний спортсмен повредил связки голеностопного сустава на тренировке. По оценкам медицинского штаба сборной, на восстановление Шкуринскому потребуется не меньше трех недель.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 31 января. В первом матче российские гандболисты сыграют против команды Белоруссии 14 января.

Российская сборная на турнире будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России». В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.