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12:52 (мск), источник: ТАСС

Гандболист Шкуринский пропустит чемпионат мира в Египте

ТАСС, 12 января. Российский гандболист Александр Шкуринский пропустит предстоящий чемпионат мира в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

25-летний спортсмен повредил связки голеностопного сустава на тренировке. По оценкам медицинского штаба сборной, на восстановление Шкуринскому потребуется не меньше трех недель.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 31 января. В первом матче российские гандболисты сыграют против команды Белоруссии 14 января.

Российская сборная на турнире будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России». В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

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