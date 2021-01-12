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14:50 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по гандболу

ТАСС, 12 января. Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав на чемпионат мира в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

В состав вошли: вратари — Виктор Киреев, Дмитрий Павленко, Станислав Третынко; левые крайние — Игорь Сорока, Роман Остащенко; правые крайние — Дмитрий Корнев, Алексей Фокин, Даниил Шишкарев; линейные — Павел Андреев, Александр Ермаков, Денис Васильев, Вячеслав Касаткин; правые полусредние — Сергей Иванов, Дмитрий Киселев, Александр Котов; левые полусредние — Илья Белевцов, Азат Валиуллин, Сергей Марк Косоротов, Сергей Кудинов, а также разыгрывающий Дмитрий Житников.

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Чемпионат мира состоится с 13 по 31 января. На предварительном этапе российская команда сыграет с командами Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

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