Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по гандболу
ТАСС, 12 января. Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав на чемпионат мира в Египте. Об этом сообщает
ТАСС, 12 января. Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав на чемпионат мира в Египте. Об этом сообщает
В состав вошли: вратари — Виктор Киреев, Дмитрий Павленко, Станислав Третынко; левые крайние — Игорь Сорока, Роман Остащенко; правые крайние — Дмитрий Корнев, Алексей Фокин, Даниил Шишкарев; линейные — Павел Андреев, Александр Ермаков, Денис Васильев, Вячеслав Касаткин; правые полусредние — Сергей Иванов, Дмитрий Киселев, Александр Котов; левые полусредние — Илья Белевцов, Азат Валиуллин, Сергей Марк Косоротов, Сергей Кудинов, а также разыгрывающий Дмитрий Житников.
Чемпионат мира состоится с 13 по 31 января. На предварительном этапе российская команда сыграет с командами Белоруссии, Словении и Южной Кореи.