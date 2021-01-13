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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты Египта и Чили откроют чемпионат мира

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Египта и Чили проведут сегодня в Каире стартовый матч 27-го мужского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Эти команды выступят в предварительной группе G вместе с гандболистами Северной Македонии и Швеции, которые встретятся между собой 14 января. Северомакедонская дружина в самый последний момент заменила сборную Чехии, несколько игроков которой недавно заразились коронавирусом.

Также завтра свой стартовый поединок проведет сборная Беларуси. Подопечные Юрия Шевцова в своем первом матче группы Н в городе Борг-эль-Араб встретятся с россиянами. На 16 января намечен поединок с командой Республики Корея, а 18 января белорусы завершат первый этап игрой со сборной Словении.

Составы остальных предварительных групп:

А — Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;.

В — Испания, Тунис, Бразилия, Польша;.

С — Хорватия, Катар, Япония, Ангола;.

D — Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;.

Е — Норвегия, Франция, Австрия, Швейцария;.

F — Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучших сборных выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучших выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.

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