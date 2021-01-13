Российские гандболисты на чемпионате мира будут выступать под гимн международной федерации

Чемпионат мира пройдет в Египте с 13 по 31 января. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире будет называться «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей). Вопрос с гимном был решен только в день старта чемпионата мира.
«На 27-м мужском чемпионате мира для Команды Федерации гандбола России будет использоваться гимн IHF», — сообщили в международной федерации.
Стартующий чемпионат мира стал первым турнирном, на который распространяются санкции WADA в отношении российского спорта. На предварительном этапе российские гандболисты сыграют со сборными Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Гимны участников соревнований исполняются перед началом каждого матча.