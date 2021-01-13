Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Хоккей. НХЛ
14.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
15:43 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболисты на чемпионате мира будут выступать под гимн международной федерации

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская команда России на чемпионате мира в Египте будет выступать под гимн Международной федерации гандбола (IHF). Об этом ТАСС сообщили в федерации.

Наверх

Чемпионат мира пройдет в Египте с 13 по 31 января. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире будет называться «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей). Вопрос с гимном был решен только в день старта чемпионата мира.

«На 27-м мужском чемпионате мира для Команды Федерации гандбола России будет использоваться гимн IHF», — сообщили в международной федерации.

Стартующий чемпионат мира стал первым турнирном, на который распространяются санкции WADA в отношении российского спорта. На предварительном этапе российские гандболисты сыграют со сборными Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Гимны участников соревнований исполняются перед началом каждого матча.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Россиянин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
Названа дата второго боя Поветкина и Уайта
Новые старые лица в клубах. Что происходит в нашем футболе
Чех выиграл второй подряд этап «Дакара» в зачете грузовиков
Врач ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме чемпиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь