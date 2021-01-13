Российские гандболисты на чемпионате мира будут выступать под гимн международной федерации

Чемпионат мира пройдет в Египте с 13 по 31 января. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире будет называться «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей). Вопрос с гимном был решен только в день старта чемпионата мира.