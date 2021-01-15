Немецкие гандболисты победили уругвайцев на чемпионате мира в Египте

В стартовом матче предварительной группы А один из главных фаворитов турнира команда Германии без проблем разобралась со сборной Уругвая — 43:14. Позже в этой группе гандболисты Венгрии встретятся с командой Кабо-Верде.

В группе В еще один фаворит мирового первенства сборная Испании неожиданно сыграла вничью с бразильцами — 29:29. В другом поединке этой группы гандболисты Польши сыграют с Тунисом.

В первом матче группы D гандболисты Аргентины были сильнее сборной ДР Конго — 28:22. Позже действующие чемпионы планеты датчане проэкзаменуют команду Бахрейна.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня гандболисты Катара победили команду Анголы со счетом 30:25. В другом матче предварительной группы С сборная Хорватии не смогла выиграть у гандболистов Японии — ничья 29:29.

Белорусские гандболисты, выступающие в группе Н, в стартовом матче разошлись миром с россиянами (32:32), а 16 января встретятся с командой Республики Корея, которая вчера потерпела разгромное поражение от сборной Словении (29:51).

Результаты матчей в остальных группах:

Е — Франция — Норвегия — 28:24, Швейцария — Австрия — 28:25.

F — Португалия — Исландия — 25:23, Алжир — Марокко — 24:23.

G — Египет — Чили — 35:29, Швеция — Северная Македония — 32:20.