Белорусские гандболисты победили корейцев на чемпионате мира в Египте

Сегодня в поединке второго тура соревнований в предварительной группе Н подопечные Юрия Шевцова уверенно переиграли команду Республики Корея со счетом 32:24 (15:9). Только в самом начале первого тайма белорусские гандболисты позволили соперникам несколько раз выйти вперед, а потом полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с преимуществом в восемь мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. Благодаря этой виктории белорусские гандболисты обеспечили себе выход в следующий этап турнира.

В стартовом матче белорусы разошлись миром с россиянами (32:32), а корейцы потерпели сокрушительное поражение от сборной Словении (29:51). Сегодня словенцы будут соперничать с россиянами.

Также сегодня вечером состоятся встречи еще в трех группах:

Е — Австрия — Франция, Норвегия — Швейцария.

F — Португалия — Марокко, Исландия — Алжир.

G — Северная Македония — Египет, Швеция — Чили.

В остальных предварительных квартетах матчи второго тура пройдут 17 января:

А — Германия — Кабо-Верде, Венгрия — Уругвай.

В — Испания — Польша, Бразилия — Тунис.

С — Хорватия — Ангола, Япония — Катар.

D — Дания — ДР Конго, Аргентина — Бахрейн.