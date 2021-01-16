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16 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили корейцев на чемпионате мира в Египте

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке второго тура соревнований в предварительной группе Н подопечные Юрия Шевцова уверенно переиграли команду Республики Корея со счетом 32:24 (15:9). Только в самом начале первого тайма белорусские гандболисты позволили соперникам несколько раз выйти вперед, а потом полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с преимуществом в восемь мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. Благодаря этой виктории белорусские гандболисты обеспечили себе выход в следующий этап турнира.

В стартовом матче белорусы разошлись миром с россиянами (32:32), а корейцы потерпели сокрушительное поражение от сборной Словении (29:51). Сегодня словенцы будут соперничать с россиянами.

Также сегодня вечером состоятся встречи еще в трех группах:

Е — Австрия — Франция, Норвегия — Швейцария.

F — Португалия — Марокко, Исландия — Алжир.

G — Северная Македония — Египет, Швеция — Чили.

В остальных предварительных квартетах матчи второго тура пройдут 17 января:

А — Германия — Кабо-Верде, Венгрия — Уругвай.

В — Испания — Польша, Бразилия — Тунис.

С — Хорватия — Ангола, Япония — Катар.

D — Дания — ДР Конго, Аргентина — Бахрейн.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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