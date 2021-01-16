Российские гандболисты обыграли словенцев и вышли в основной раунд чемпионата мира

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В другом матче группы H сборная Белоруссии обыграла команду Южной Кореи — 32:24. В турнирной таблице россияне и белорусы набрали по три очка, словенцы — два, южнокорейская сборная — ни одного. В основной раунд выходят по три команды из каждой группы. Таким образом, российская, белорусская и словенская команды за тур до конца предварительного раунда обеспечили себе участие в следующем круге турнира (южнокорейцы не могут обойти словенцев в случае равенства очков из-за поражения в очной встрече).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.