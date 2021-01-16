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16 января, источник: ТАСС

Российские гандболисты обыграли словенцев и вышли в основной раунд чемпионата мира

ТАСС, 16 января. Российские гандболисты одержали победу над сборной Словении со счетом 31:25 во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

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Источник: РИА "Новости"
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В другом матче группы H сборная Белоруссии обыграла команду Южной Кореи — 32:24. В турнирной таблице россияне и белорусы набрали по три очка, словенцы — два, южнокорейская сборная — ни одного. В основной раунд выходят по три команды из каждой группы. Таким образом, российская, белорусская и словенская команды за тур до конца предварительного раунда обеспечили себе участие в следующем круге турнира (южнокорейцы не могут обойти словенцев в случае равенства очков из-за поражения в очной встрече).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира завершится 31 января, на турнире выступают 32 сборные. На предварительном групповом этапе участники разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В основном раунде российские, белорусские и словенские гандболисты сыграют в группе IV со сборными, которые пробьются в следующую стадию соревнований из группы G, где выступают команды Египта, Северной Македонии, Чили и Швеции.

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