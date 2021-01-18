Белорусы сыграют со словенцами на гандбольном чемпионате мира в Египте

В заключительном поединке предварительной группы Н подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Словении (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первом туре белорусы сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Словенские гандболисты сначала сокрушили корейцев (51:29), а потом проиграли россиянам (25:31). В другом сегодняшнем матче этого квартета российские гандболисты сыграют с корейской сборной. Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь — 3 очка, Россия — 3, Словения — 2, Республика Корея — 0. Независимо от результатов сегодняшних встреч белорусы, россияне и словенцы продолжат выступление на втором групповом этапе мирового первенства.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на четыре шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.