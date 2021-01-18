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18 января, источник: БЕЛТА

Белорусы сыграют со словенцами на гандбольном чемпионате мира в Египте

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня завершат первый этап 27-го чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном поединке предварительной группы Н подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Словении (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В первом туре белорусы сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Словенские гандболисты сначала сокрушили корейцев (51:29), а потом проиграли россиянам (25:31). В другом сегодняшнем матче этого квартета российские гандболисты сыграют с корейской сборной. Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь — 3 очка, Россия — 3, Словения — 2, Республика Корея — 0. Независимо от результатов сегодняшних встреч белорусы, россияне и словенцы продолжат выступление на втором групповом этапе мирового первенства.

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Также сегодня вечером состоятся заключительные игры еще в трех группах:

Е — Австрия — Норвегия, Франция — Швейцария. Турнирное положение: Франция — 4 очка, Норвегия — 2, Швейцария — 2, Австрия — 0;.

F — Португалия — Алжир, Марокко — Исландия. Турнирное положение: Португалия — 4, Исландия — 2, Алжир — 2, Марокко — 0;.

G — Северная Македония — Чили, Египет — Швеция. Турнирное положение: Швеция — 4, Египет — 4, Чили — 0, Северная Македония — 0.

В остальных предварительных квартетах матчи третьего тура пройдут 19 января:

А — Германия — Венгрия, Кабо-Верде — Уругвай. Положение команд: Германия — 4, Венгрия — 4, Уругвай — 0, Кабо-Верде — 0;.

В — Испания — Тунис, Польша — Бразилия. Положение команд: Испания — 3, Польша — 2, Бразилия — 2, Тунис — 1;.

С — Хорватия — Катар, Ангола — Япония. Положение команд: Катар — 4, Хорватия — 3, Япония — 1, Ангола — 0;.

D — Бахрейн — ДР Конго, Дания — Аргентина. Положение команд: Дания — 4, Аргентина — 4, ДР Конго — 0, Бахрейн — 0.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на четыре шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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