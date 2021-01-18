Российские гандболисты обыграли Южную Корею на чемпионате мира

Российская команда, которая на турнире из-за санкций носит название «Команда Федерации гандбола России», одержала победу со счетом 30:26.

Самыми результативными игроками матча в составе российской сборной стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, которые записали на свой счет по пять голов.