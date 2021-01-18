Российские гандболисты обыграли Южную Корею на чемпионате мира
В понедельник, 18 января, мужская сборная России встречалась с командой Южной Кореи в третьем туре предварительного раунда чемпионата мира, проходящего в Египте.
В понедельник, 18 января, мужская сборная России встречалась с командой Южной Кореи в третьем туре предварительного раунда чемпионата мира, проходящего в Египте.
Российская команда, которая на турнире
Самыми результативными игроками матча в составе российской сборной стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, которые записали на свой счет по пять голов.
Сборная России досрочно обеспечила себе выход в основной раунд чемпионата мира, ранее сыграв вничью с Белоруссией (32:32), и обыграв команду Словении (31:25).