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19:33 (мск), источник: Sport24

Российские гандболисты обыграли Южную Корею на чемпионате мира

В понедельник, 18 января, мужская сборная России встречалась с командой Южной Кореи в третьем туре предварительного раунда чемпионата мира, проходящего в Египте.

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Источник: vk.com/rh

Российская команда, которая на турнире из-за санкций носит название «Команда Федерации гандбола России», одержала победу со счетом 30:26.

Самыми результативными игроками матча в составе российской сборной стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, которые записали на свой счет по пять голов.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в основной раунд чемпионата мира, ранее сыграв вничью с Белоруссией (32:32), и обыграв команду Словении (31:25).

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