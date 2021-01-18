Белорусские гандболисты уступили словенцам на чемпионате мира в Египте

Свой последний поединок первого этапа мирового первенства подопечные Юрия Шевцова начали очень собранно и по ходу первого тайма выигрывали у грозного соперника 4−6 мячей. Однако к перерыву словенцы сумели догнать белорусов — 15:15. Через 13 минут после начала второй половины словенская команда уже вела с перевесом в четыре гола — 22:18, потом уверенно контролировала ход игры и довела матч до победы. Лучшим снайпером в составе проигравших стал Артем Королек, который семь раз поразил ворота соперников.

В первом туре состязаний команд группы Н белорусы сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Также сегодня российские гандболисты с большим трудом победили команду Республики Корея — 30:26. Итоговое положение: Россия — 5, Словения — 4, Беларусь — 3, Республика Корея — 0.

В заключительных матчах группы G гандболисты Северной Македонии одолели чилийцев с результатом 32:29, шведы одолели египтян — 24:23. Итоговое положение: Швеция — 6, Египет — 4, Северная Македония — 2, Чили — 0.

В квартете Е сборная Франции победила команду Швейцарии — 25:24. Позже норвежцы встретятся с австрийцами. Турнирное положение: Франция — 6 (3), Норвегия — 2 (2), Швейцария — 2 (3), Австрия — 0 (2).

Лидер группы F команда Португалии разгромила алжирцев — 26:19. Поздно вечером исландцы будут соперничать с марокканцами. Турнирное положение: Португалия — 6 (3), Исландия — 2 (2), Алжир — 2 (3), Марокко — 0 (2).

В остальных предварительных квартетах матчи третьего тура пройдут 19 января:

А: Германия — Венгрия. Встреча Кабо-Верде — Уругвай не состоится из-за коронавирусных проблем в африканской команде, которая снялась с турнира. Положение команд после двух туров: Германия — 4, Венгрия — 4, Уругвай — 0, Кабо-Верде — 0;

— Уругвай не состоится коронавирусных проблем в африканской команде, которая снялась с турнира. Положение команд после двух туров: Германия — 4, Венгрия — 4, Уругвай — 0, — 0; В: Испания — Тунис, Польша — Бразилия. Положение команд: Испания — 3, Польша — 2, Бразилия — 2, Тунис — 1;

С: Хорватия — Катар, Ангола — Япония. Положение команд: Катар — 4, Хорватия — 3, Япония — 1, Ангола — 0;

D: Бахрейн — ДР Конго, Дания — Аргентина. Положение команд: Дания — 4, Аргентина — 4, ДР Конго — 0, Бахрейн — 0.