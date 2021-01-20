Определились все участники второго этапа чемпионата мира по гандболу

Сборная Беларуси, у которой сейчас лишь один зачетный балл, в первом поединке 4-й группы встретится сегодня с командой Швеции, имеющей 4 очка. Эта игра начнется в 22.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Также сегодня в этой группе россияне (3 очка) встретятся с египтянами (2), а словенцы (2) будут соперничать с северомакедонцами (0).