Определились все участники второго этапа чемпионата мира по гандболу

Сборная Беларуси, у которой сейчас лишь один зачетный балл, в первом поединке 4-й группы встретится сегодня с командой Швеции, имеющей 4 очка. Эта игра начнется в 22.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Также сегодня в этой группе россияне (3 очка) встретятся с египтянами (2), а словенцы (2) будут соперничать с северомакедонцами (0).
Составы остальных групп второго этапа:
1. Венгрия — 4 очка, Испания — 3, Германия — 2, Польша — 2, Бразилия — 1, Уругвай — 0.
2. Дания — 4, Хорватия — 3, Катар — 2, Аргентина — 2, Япония — 1, Бахрейн — 0.
3. Франция — 4, Португалия — 4, Исландия — 2, Норвегия — 2, Швейцария — 0, Алжир — 0.
После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.