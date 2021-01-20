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20 января, источник: ТАСС

Российские гандболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

ТАСС, 20 января. Российские гандболисты проиграли сборной Египта со счетом 23:28 в первом матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

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В основной раунд команды перешли с очками, набранными на предварительной стадии в играх со сборными, вышедшими из группы. Российская команда занимает четвертое место в четвертой группе с тремя очками в трех матчах. Лидируют шведы (4 очка; 2 игры), второе место занимает команда Словении (4; 3), третье — Египта (4; 3), пятое — Белоруссии (1; 2), шестое — Северной Македонии (0; 3). В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

На основном этапе российские гандболисты также встретятся со сборными Северной Македонии (22 января) и Швеции (24 января).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

Сборная на турнире называется «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте, проходящие без зрителей из-за пандемии, завершатся 31 января.

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