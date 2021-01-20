Российские гандболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

В основной раунд команды перешли с очками, набранными на предварительной стадии в играх со сборными, вышедшими из группы. Российская команда занимает четвертое место в четвертой группе с тремя очками в трех матчах. Лидируют шведы (4 очка; 2 игры), второе место занимает команда Словении (4; 3), третье — Египта (4; 3), пятое — Белоруссии (1; 2), шестое — Северной Македонии (0; 3). В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

На основном этапе российские гандболисты также встретятся со сборными Северной Македонии (22 января) и Швеции (24 января).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

Сборная на турнире называется «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.