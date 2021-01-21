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21 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты сыграли вничью со шведами на чемпионате мира в Египте

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью со шведами 26:26 на старте второго этапа чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало игры с одним из фаворитов мирового первенства осталось за белорусами, которые действовали очень собранно. По ходу первого тайма их преимущество доходило до восьми мячей, но к перерыву шведы сократили разрыв до четырех мячей — 11:15. Во второй половине скадинавы сначала догнали белорусов, потом несколько раз выходили вперед, но в итоге встреча завершилась вничью.

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В стартовом матче 4-й группы гандболисты Словении уверенно победили сборную Северной Македонии — 31:21. Россияне проиграли хозяевам турнира египтянам — 23:28. Положение команд: Швеция — 5 очков, Словения — 4, Египет — 4, Россия — 3, Беларусь — 2, Северная Македония — 0. Свой следующий матч подопечные Юрия Шевцова проведут 22 января против команды Египта. В этот же день россияне встретятся с командой Северной Македонии, а шведы будут соперничать с египтянами.

Результаты игр в 3-й группе: Швейцария — Исландия — 20:18, Франция — Алжир — 29:26, Норвегия — Португалия — 29:28. Положение команд: Франция — 6, Португалия — 4, Норвегия — 4, Швейцария — 2, Алжир — 0.

Сегодня вечером стартовые матчи второго раунда состоятся еще в двух квартетах: 1. Венгрия (4 очка) — Бразилия (1), Испания (3) — Германия (2), Польша (2) — Уругвай (0). 2. Дания (4) — Катар (2), Хорватия (3) — Бахрейн (0), Аргентина (2) — Япония (1).

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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