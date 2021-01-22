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22 января, источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли египтянам в матче чемпионата мира по гандболу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели разгромное поражение в предпоследнем матче второго этапа чемпионата мира, который продолжается в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: handballegypt2021.com

Встречу с хозяевами мирового первенства подопечные Юрия Шевцова провели из рук вон плохо, проиграв первый тайм с разницей в семь мячей — 14:21. После перерыва игра проходила по тому же сценарию, и в итоге египтяне выиграли со счетом 35:26.

На старте второго этапа белорусы сыграли вничью со шведами (26:26), а 24 января завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Македонии, которая сегодня уступила россиянам — 20:32. В последнем сегодняшнем поединке 4-й группы встретятся гандболисты Швеции и Словении. Положение команд: Египет — 6 очков (4 матча), Швеция — 5 (3), Россия 5 (4), Словения — 4 (3), Беларусь — 2 (4), Северная Македония — 0 (4).

Также сегодня в матчах 3-й группы португальские гандболисты обыграли швейцарцев со счетом 33:29, а сборная Франции одолела исландцев — 28:26. Позже сборная Норвегии встретится с аутсайдером группы командой Алжира. Положение команд: Франция — 8 (4), Португалия — 6 (4), Норвегия — 4 (3), Исландия — 2 (4), Швейцария — 2 (4), Алжир — 0 (3).

Положение команд в других группах таково:

1. Венгрия — 6 очков, Испания — 5, Польша — 4, Германия — 2, Бразилия — 1, Уругвай — 0;.

2. Дания — 6, Хорватия — 5, Аргентина — 4, Катар — 2, Япония — 1, Бахрейн — 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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