Белорусы проиграли египтянам в матче чемпионата мира по гандболу

Встречу с хозяевами мирового первенства подопечные Юрия Шевцова провели из рук вон плохо, проиграв первый тайм с разницей в семь мячей — 14:21. После перерыва игра проходила по тому же сценарию, и в итоге египтяне выиграли со счетом 35:26.

На старте второго этапа белорусы сыграли вничью со шведами (26:26), а 24 января завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Македонии, которая сегодня уступила россиянам — 20:32. В последнем сегодняшнем поединке 4-й группы встретятся гандболисты Швеции и Словении. Положение команд: Египет — 6 очков (4 матча), Швеция — 5 (3), Россия 5 (4), Словения — 4 (3), Беларусь — 2 (4), Северная Македония — 0 (4).

Также сегодня в матчах 3-й группы португальские гандболисты обыграли швейцарцев со счетом 33:29, а сборная Франции одолела исландцев — 28:26. Позже сборная Норвегии встретится с аутсайдером группы командой Алжира. Положение команд: Франция — 8 (4), Португалия — 6 (4), Норвегия — 4 (3), Исландия — 2 (4), Швейцария — 2 (4), Алжир — 0 (3).

Положение команд в других группах таково:

1. Венгрия — 6 очков, Испания — 5, Польша — 4, Германия — 2, Бразилия — 1, Уругвай — 0;.

2. Дания — 6, Хорватия — 5, Аргентина — 4, Катар — 2, Япония — 1, Бахрейн — 0.