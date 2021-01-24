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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

На ЧМ по гандболу определились первые участники ¼ финала

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 1-й группе два пропуска в плей-офф досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. В предпоследнем туре второго этапа испанцы уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23, а венгры взяли верх над поляками — 30:26. Также вчера команда Германии выиграла у бразильцев — 31:24. Положение команд: Венгрия — 8 очков, Испания — 7, Польша — 4, Германия — 4, Бразилия — 1, Уругвай — 0.

В 2-й группе в ¼ финала вышли действующие чемпионы планеты датчане, победившие японцев со счетом 34:27. Сборная Аргентины выиграла у команды Хорватии — 23:19, а гандболисты Катара обыграли соперников из Бахрейна с результатом 28:23. Положение команд: Дания — 8, Аргентина — 6, Хорватия — 5, Катар — 4, Япония — 1, Бахрейн — 0.

Сегодня вечером гандболисты сборной Беларуси завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Черногории (начало в 17.30, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во втором раунде подопечные Юрия Шевцова сначала разошлись миром со шведами (26:26), а затем потерпели крупное поражение от хозяев турнира египтян (26:35). Спортсмены Северной Македонии проиграли словенцам (21:31) и россиянам (20:32). Также сегодня в 4-й группе сборная Словении сыграет с египтянами, а российские гандболисты будут соперничать с командой Швеции. Положение перед заключительными играми: Швеция — 6 очков, Египет — 6, Россия — 5, Словения — 5, Беларусь — 2, Северная Македония — 0.

В 3-й группе сегодня пройдут три заключительных поединка: Алжир — Швейцария, Исландия — Норвегия, Португалия — Франция. Положение команд: Франция — 8, Норвегия — 6, Португалия — 6, Исландия — 2, Швейцария — 2, Алжир — 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы — 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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