Белорусские гандболисты победили северомакедонцев на ЧМ в Египте

Сегодня в последнем поединке второго этапа белорусы выиграли у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. В первом тайме соперники играли на равных, а после перерыва белорусы полностью завладели инициативой и одержали заслуженную победу с перевесом в четыре гола. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Кулеш, забросивший семь мячей. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29).

Состязания в 4-й группе завершатся матчами претендентов на выход четвертьфинал: Словения — Египет, Россия — Швеция. Положение команд перед заключительными играми: Швеция — 6 очков (4 матча), Египет — 6 (4), Россия — 5 (4), Словения — 5 (4), Беларусь — 4 (5), Северная Македония — 0 (5).

В первом сегодняшнем матче 3-й группы гандболисты Швейцарии обыграли алжирцев — 27:24. Позже исландцы будут соперничать с норвежцами, а португальцы сыграют с французами. Положение команд: Франция — 8 (4), Норвегия — 6 (4), Португалия — 6 (4), Швейцария — 4 (5), Исландия — 2 (4), Алжир — 0 (5).

Ранее в 1-й группе два пропуска в плей-офф досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. В предпоследнем туре второго этапа испанцы уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23, а венгры взяли верх над поляками — 30:26. Также вчера команда Германии выиграла у бразильцев — 31:24. Положение команд: Венгрия — 8 очков, Испания — 7, Польша — 4, Германия — 4, Бразилия — 1, Уругвай — 0.

Во 2-й группе в ¼ финала вышли действующие чемпионы планеты датчане, победившие японцев со счетом 34:27. Сборная Аргентины выиграла у команды Хорватии — 23:19, а гандболисты Катара обыграли соперников из Бахрейна с результатом 28:23. Положение команд: Дания — 8, Аргентина — 6, Хорватия — 5, Катар — 4, Япония — 1, Бахрейн — 0.