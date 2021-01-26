Гандболисты Катара стали последними четвертьфиналистами ЧМ
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Катара стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Катара стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче заключительного тура 2-й группы катарская команда одолела аргентинцев — 26:25. Ее могли обойти хорваты, но в последнем поединке они уступили датчанам со счетом 26:38 и остались за бортом
Таким образом, в четвертьфиналах 27 января сыграют: Дания — Египет, Норвегия — Испания, Франция — Венгрия, Швеция — Катар.
Полуфинальные встречи мирового первенства пройдут 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.
Сборная Беларуси в последнем поединке второго этапа выиграла у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29).