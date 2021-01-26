Гандболисты Катара стали последними четвертьфиналистами ЧМ

В матче заключительного тура 2-й группы катарская команда одолела аргентинцев — 26:25. Ее могли обойти хорваты, но в последнем поединке они уступили датчанам со счетом 26:38 и остались за бортом плей-офф.

Таким образом, в четвертьфиналах 27 января сыграют: Дания — Египет, Норвегия — Испания, Франция — Венгрия, Швеция — Катар.

Полуфинальные встречи мирового первенства пройдут 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.