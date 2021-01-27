Шишкарев выдвинут кандидатом в исполком Европейской федерации гандбола
ТАСС, 27 января. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает
ТАСС, 27 января. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает
Помимо Шишкарева, в исполком выдвинуты еще 11 человек. По итогам выборов в исполнительный комитет организации войдут трое человек.
Выборная конференция состоится с 23 по 24 апреля в Люксембурге.
Шишкарев возглавляет ФГР с 2015 года.