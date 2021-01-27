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27 января, источник: ТАСС

Шишкарев выдвинут кандидатом в исполком Европейской федерации гандбола

ТАСС, 27 января. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает пресс-служба EHF.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Шишкарева, в исполком выдвинуты еще 11 человек. По итогам выборов в исполнительный комитет организации войдут трое человек.

Выборная конференция состоится с 23 по 24 апреля в Люксембурге.

Шишкарев возглавляет ФГР с 2015 года.

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