Гандболисты Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата мира

В первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты встречались с командой Египта и выиграли в серии пенальти — 39:38. Матч выдался на редкость напряженным. Основное время завершилось вничью 28:28, после овертайма победитель также не был выявлен — 35:35, и только в серии послематчевых пенальти датчане вырвали победу. В матче за выход в финал они сыграют с победителем встречи Норвегия — Испания.

В других сегодняшних четвертьфиналах встретятся: Франция — Венгрия, Швеция — Катар.

Полуфинальные встречи мирового первенства пройдут 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.