Определились все полуфиналисты чемпионата мира по гандболу

В другом четвертьфинальном матче действующий обладатель титула сборная Дании переиграла хозяев турнира египтян (39:38 — после серии семиметровых), сборная Испании победила норвежцев (31:26), команда Швеции была сильнее сборной Катара (35:23).

В первом полуфинале встретятся сборные Дании и Испании, за вторую путевку в финал поспорят команды Франции и Швеции. Полуфиналы пройдут в пятницу, призеры турнира определятся 31 января.

Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал.

Соревнования в Египте проходят без зрителей из-за пандемии.