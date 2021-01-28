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00:46 (мск), источник: ТАСС

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по гандболу

ТАСС, 28 января. Сборная Франции обыграла в дополнительное время со счетом 35:32 команду Венгрии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.

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В другом четвертьфинальном матче действующий обладатель титула сборная Дании переиграла хозяев турнира египтян (39:38 — после серии семиметровых), сборная Испании победила норвежцев (31:26), команда Швеции была сильнее сборной Катара (35:23).

В первом полуфинале встретятся сборные Дании и Испании, за вторую путевку в финал поспорят команды Франции и Швеции. Полуфиналы пройдут в пятницу, призеры турнира определятся 31 января.

Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал.

Соревнования в Египте проходят без зрителей из-за пандемии.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года. Самой титулованной является сборная Франции (6 побед). Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999).

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