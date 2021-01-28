Определились все полуфиналисты чемпионата мира по гандболу
ТАСС, 28 января. Сборная Франции обыграла в дополнительное время со счетом 35:32 команду Венгрии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.
ТАСС, 28 января. Сборная Франции обыграла в дополнительное время со счетом 35:32 команду Венгрии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.
В другом четвертьфинальном матче действующий обладатель титула сборная Дании переиграла хозяев турнира египтян (39:38 — после серии семиметровых), сборная Испании победила норвежцев (31:26), команда Швеции была сильнее сборной Катара (35:23).
В первом полуфинале встретятся сборные Дании и Испании, за вторую путевку в финал поспорят команды Франции и Швеции. Полуфиналы пройдут в пятницу, призеры турнира определятся 31 января.
Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал.
Соревнования в Египте проходят без зрителей
Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года. Самой титулованной является сборная Франции (6 побед). Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999).