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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Вардара» победили «Войводину» в матче SEHA-лиги

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После месячного перерыва возобновились матчи юбилейного, десятого по счету сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В предварительной группе В северомакедонский «Вардар» в Скопье переиграл сербскую «Войводину» из Нови-Сада со счетом 25:21. Это второе подряд поражение гандболистов сербского клуба — на старте они уступили в Нашице хорватскому «Нексе» с результатом 24:23. В этом квартете также сыграет чемпион Украины запорожский «Мотор», за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан.

В первом туре предварительной группы А гандболисты северомакедонского клуба «Еурофарм» обыграли в Битоле сербскую «Металопластику» из Шабаца с результатом 30:26. В этом квартете еще выступят словацкий «Татран» из Прешова и хорватский «Загреб».

Групповой этап должен завершиться 4 апреля 2021 года, после чего по две лучшие команды напрямую попадут в четвертьфинал, а остальные сыграют в 1/8 финала. Чемпион Беларуси «Мешков Брест» и действующий триумфатор SEHA-лиги венгерский «Веспрем» стартуют с четвертьфинальной стадии.

В решающем поединке прошлого сезона гандболисты «Веспрема» взяли верх над «Вардаром» — 35:27. Бронзу завоевал «Мешков Брест», обыгравший в матче за 3-е место гандболистов «Загреба» с результатом 29:24. Лучшим бомбардиром девятого сезона SEHA-лиги стал один из лидеров брестского клуба Никита Вайлупов, который 111 раз поражал ворота соперников.

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