Гандболисты «Вардара» победили «Войводину» в матче SEHA-лиги

В предварительной группе В северомакедонский «Вардар» в Скопье переиграл сербскую «Войводину» из Нови-Сада со счетом 25:21. Это второе подряд поражение гандболистов сербского клуба — на старте они уступили в Нашице хорватскому «Нексе» с результатом 24:23. В этом квартете также сыграет чемпион Украины запорожский «Мотор», за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан.

В первом туре предварительной группы А гандболисты северомакедонского клуба «Еурофарм» обыграли в Битоле сербскую «Металопластику» из Шабаца с результатом 30:26. В этом квартете еще выступят словацкий «Татран» из Прешова и хорватский «Загреб».

Групповой этап должен завершиться 4 апреля 2021 года, после чего по две лучшие команды напрямую попадут в четвертьфинал, а остальные сыграют в 1/8 финала. Чемпион Беларуси «Мешков Брест» и действующий триумфатор SEHA-лиги венгерский «Веспрем» стартуют с четвертьфинальной стадии.