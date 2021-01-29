Гандболисты «Вардара» победили «Войводину» в матче SEHA-лиги
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После месячного перерыва возобновились матчи юбилейного, десятого по счету сезона
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После месячного перерыва возобновились матчи юбилейного, десятого по счету сезона
В предварительной группе В северомакедонский «Вардар» в Скопье переиграл сербскую «Войводину» из
В первом туре предварительной группы А гандболисты северомакедонского клуба «Еурофарм» обыграли в Битоле сербскую «Металопластику» из Шабаца с результатом 30:26. В этом квартете еще выступят словацкий «Татран» из Прешова и хорватский «Загреб».
Групповой этап должен завершиться 4 апреля 2021 года, после чего по две лучшие команды напрямую попадут в четвертьфинал, а остальные сыграют в 1/8 финала. Чемпион Беларуси «Мешков Брест» и действующий триумфатор
В решающем поединке прошлого сезона гандболисты «Веспрема» взяли верх над «Вардаром» — 35:27. Бронзу завоевал «Мешков Брест», обыгравший в матче за 3-е место гандболистов «Загреба» с результатом 29:24. Лучшим бомбардиром девятого сезона