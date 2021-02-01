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20:55 (мск), источник: ТАСС

Женский гандбольный ЦСКА вышел в четвертьфинал в своем дебютном сезоне Лиги чемпионов

ТАСС, 1 февраля. Российский ЦСКА в гостях обыграл хорватскую «Подравку» со счетом 36:20 в матче 12-го тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально матч должен был пройти 22 ноября, но был перенесен из-за случая заражения коронавирусом в хорватском клубе.

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Благодаря победе ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Российская команда лидирует в группе В с 21 очком в 12 турах (10 побед, одна ничья и одно поражение) и обеспечила себе как минимум второе место. Занявшие первые две строчки клубы напрямую пробиваются в четвертьфинал.

В предпоследнем туре ЦСКА примет черногорскую «Будучность» 7 февраля. Также в Лиге чемпионов выступает российский клуб «Ростов-Дон», который с 15 очками после девяти игр лидирует в группе А.

ЦСКА основан в 2019 году, этот сезон Лиги чемпионов является дебютным для армейского клуба.

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